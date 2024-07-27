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Салат із зелених помідорів

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 1 кілограм зелених помідорів;

– 250 грамів зеленого болгарського перцю;

– 250 грамів цибулі;

– 250 грамів моркви;

– 30 грамів зелені;

– 1 столова ложка солі;

– 50 грамів цукру;

– 100 мілілітрів олії;

– 60 мілілітрів оцту;

– 3 лаврові листки;

– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

Овочі й зелень помийте. Помідори наріжте скибочками, перець – соломкою. Зелень подрібніть. Цибулю й моркву почистьте. Цибулю наріжте неширокими півкільцями, а моркву натріть на велику терку. З'єднайте підготовлені інгредієнти в мисці, додайте сіль, цукор, олію, оцет і добре перемішайте. Залиште на 30 хвилин. Тим часом простерилізуйте банки й кришки. На дно кожної банки покладіть по шматочку лаврового листка, по горошині перцю і салат. Накрийте банки кришками, поставте їх у велику каструлю з теплою водою. Доведіть до кипіння і стерилізуйте на помірному вогні 40 хвилин. Щільно закрийте банки кришками й залиште до повного остигання.

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