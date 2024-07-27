Цей салат готується дуже просто. Спробуйте втілити такий рецепт у життя.

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Салат із зелених помідорів

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Овочі й зелень помийте. Помідори наріжте скибочками, перець – соломкою. Зелень подрібніть.
  2. Цибулю й моркву почистьте. Цибулю наріжте неширокими півкільцями, а моркву натріть на велику терку.
  3. З'єднайте підготовлені інгредієнти в мисці, додайте сіль, цукор, олію, оцет і добре перемішайте. Залиште на 30 хвилин.
  4. Тим часом простерилізуйте банки й кришки. На дно кожної банки покладіть по шматочку лаврового листка, по горошині перцю і салат.
  5. Накрийте банки кришками, поставте їх у велику каструлю з теплою водою. Доведіть до кипіння і стерилізуйте на помірному вогні 40 хвилин.
  6. Щільно закрийте банки кришками й залиште до повного остигання.