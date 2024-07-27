Цей салат готується дуже просто. Спробуйте втілити такий рецепт у життя.
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Салат із зелених помідорів
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Овочі й зелень помийте. Помідори наріжте скибочками, перець – соломкою. Зелень подрібніть.
- Цибулю й моркву почистьте. Цибулю наріжте неширокими півкільцями, а моркву натріть на велику терку.
- З'єднайте підготовлені інгредієнти в мисці, додайте сіль, цукор, олію, оцет і добре перемішайте. Залиште на 30 хвилин.
- Тим часом простерилізуйте банки й кришки. На дно кожної банки покладіть по шматочку лаврового листка, по горошині перцю і салат.
- Накрийте банки кришками, поставте їх у велику каструлю з теплою водою. Доведіть до кипіння і стерилізуйте на помірному вогні 40 хвилин.
- Щільно закрийте банки кришками й залиште до повного остигання.