Лучший летний салат под шашлык: он прекрасно дополнит ваш стол

6 июня 2024, 00:24
Читати новину українською

Источник:

Fajne gotowanie

Шашлык – это вкусное и ароматное блюдо, за которое мы так любим лето. Чтобы сделать ваш стол еще более аппетитным и сбалансированным, важно дополнить шашлык подходящими гарнирами и салатами.

Идеальный салат для шашлыка должен быть свежим и легким. Он должен хорошо сочетаться с насыщенным вкусом мяса, добавляя ему новых оттенков и подчеркивать его сочность.

К теме Настоящий летний деликатес: приготовьте нежнейшие чесночные стрелки с грибами

Летний салат к шашлыку

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 грамм филе индейки (или курятины);
– 50 грамм красного лука;
– 10 миллилитров подсолнечного масла;
– 180 грамм йогурта натурального 2%;
– 2 помидора;
– 1 огурец;
– 200 грамм листьев салата;
– 10 граммов укропа.

Приготовление:

  1. Налейте йогурт в миску, добавьте мелко нарезанный укроп и хорошо перемешайте.
  2. Салат помойте и порвите, положите в миску.
  3. Овощи вымойте и мелко нарежьте.
  4. Смешайте их с листьями салата.
  5. Мясо промойте, обсушите, затем нарежьте на мелкие кусочки и обжарьте в небольшом количестве масла.
  6. Мясо выложите на салат.
  7. Подавайте все с йогуртом и укропом.

Совет

Этот салат прекрасно подойдет и с шашлыком, и без мяса. Для того чтобы добавить салату пикантности, положите в него сезонные ягоды – клубнику, малину или ежевику.

Особое блюдо: как вкусно приготовить картофель на огне.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська