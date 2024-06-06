Ідеальний салат для шашлику має бути свіжим та легким. Він повинен добре поєднуватися з насиченим смаком м'яса, додаючи йому нових відтінків і підкреслювати його соковитість.

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Літній салат до шашлику

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Налийте йогурт у миску, додайте дрібно нарізаний кріп і добре перемішайте.
  2. Салат помийте та порвіть, покладіть в миску.
  3. Овочі вимийте і дрібно наріжте.
  4. Змішайте їх з листям салату.
  5. М'ясо промийте, обсушіть, потім наріжте на дрібні шматочки та обсмажте в невеликій кількості олії.
  6. М'ясо викладіть на салат.
  7. Подавайте все з йогуртом та кропом.

Порада

Цей салат чудово смакуватиме і з шашликом, і без м'яса. Для того, щоб додати салату пікантності, покладіть у нього сезонні ягоди – полуницю, малину чи ожину.