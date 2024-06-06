Ідеальний салат для шашлику має бути свіжим та легким. Він повинен добре поєднуватися з насиченим смаком м'яса, додаючи йому нових відтінків і підкреслювати його соковитість.
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Літній салат до шашлику
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Налийте йогурт у миску, додайте дрібно нарізаний кріп і добре перемішайте.
- Салат помийте та порвіть, покладіть в миску.
- Овочі вимийте і дрібно наріжте.
- Змішайте їх з листям салату.
- М'ясо промийте, обсушіть, потім наріжте на дрібні шматочки та обсмажте в невеликій кількості олії.
- М'ясо викладіть на салат.
- Подавайте все з йогуртом та кропом.
Порада
Цей салат чудово смакуватиме і з шашликом, і без м'яса. Для того, щоб додати салату пікантності, покладіть у нього сезонні ягоди – полуницю, малину чи ожину.