Ідеальний салат для шашлику має бути свіжим та легким. Він повинен добре поєднуватися з насиченим смаком м'яса, додаючи йому нових відтінків і підкреслювати його соковитість.

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Літній салат до шашлику

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів філе індички (або курятини);

– 50 грамів червоної цибулі;

– 10 мілілітрів соняшникової олії;

– 180 грамів йогурту натурального 2%;

– 2 помідори;

– 1 огірок;

– 200 грамів листя салату;

– 10 грамів кропу.

Приготування:

Налийте йогурт у миску, додайте дрібно нарізаний кріп і добре перемішайте. Салат помийте та порвіть, покладіть в миску. Овочі вимийте і дрібно наріжте. Змішайте їх з листям салату. М'ясо промийте, обсушіть, потім наріжте на дрібні шматочки та обсмажте в невеликій кількості олії. М'ясо викладіть на салат. Подавайте все з йогуртом та кропом.

Порада

Цей салат чудово смакуватиме і з шашликом, і без м'яса. Для того, щоб додати салату пікантності, покладіть у нього сезонні ягоди – полуницю, малину чи ожину.

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