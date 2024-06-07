Клубника просто невероятно вкусная с курицей и фетой. Хотя это сочетание и кажется необычным, не бойтесь, а обязательно попробуйте.
Будет вкусно Вы будете готовить его снова и снова: рецепт немецкого яичного салата
Салат с курицей, клубникой и шпинатом
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе тонкими полосками. Добавьте измельченный чеснок, 2 чайные ложки тимьяна, 35 граммов оливкового масла и уксус. Перемешайте и поставьте в холодильник на 20 минут.
- Далее обжарьте курицу на сковороде или гриле до золотистости.
- Клубнику помойте и нарежьте. Орехи обжарьте на сухой сковороде.
- Смешайте шпинат с пармезаном, измельченным базиликом и оставшимся оливковым маслом. Переложите салат на тарелки.
- Сверху красиво выложите курицу, клубнику, раскрошенную фету и орехи.