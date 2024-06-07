Клубника просто невероятно вкусная с курицей и фетой. Хотя это сочетание и кажется необычным, не бойтесь, а обязательно попробуйте.

Будет вкусно Вы будете готовить его снова и снова: рецепт немецкого яичного салата

Салат с курицей, клубникой и шпинатом

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе тонкими полосками. Добавьте измельченный чеснок, 2 чайные ложки тимьяна, 35 граммов оливкового масла и уксус. Перемешайте и поставьте в холодильник на 20 минут.
  2. Далее обжарьте курицу на сковороде или гриле до золотистости.
  3. Клубнику помойте и нарежьте. Орехи обжарьте на сухой сковороде.
  4. Смешайте шпинат с пармезаном, измельченным базиликом и оставшимся оливковым маслом. Переложите салат на тарелки.
  5. Сверху красиво выложите курицу, клубнику, раскрошенную фету и орехи.