Немецкий яичный салат готовится очень просто. В то же время его вкус – незабываемый.

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Немецкий яичный салат

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 2 маринованных огурца;

– зеленый лук по вкусу;

– 60 граммов майонеза 67%;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 яблоко;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую. Для этого их надо положить в холодную воду, поставить кастрюлю на огонь и проварить после закипания 10 минут. Далее остудите яйца в холодной воде, а затем почистьте от скорлупы. Нарежьте вареные яйца, очищенное яблоко и маринованные огурцы небольшими кубиками. Мелко нарежьте зеленый лук. Смешайте нарезанные ингредиенты в миске и добавьте майонез, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.

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