Немецкий яичный салат готовится очень просто. В то же время его вкус – незабываемый.
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Немецкий яичный салат
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую. Для этого их надо положить в холодную воду, поставить кастрюлю на огонь и проварить после закипания 10 минут. Далее остудите яйца в холодной воде, а затем почистьте от скорлупы.
- Нарежьте вареные яйца, очищенное яблоко и маринованные огурцы небольшими кубиками. Мелко нарежьте зеленый лук.
- Смешайте нарезанные ингредиенты в миске и добавьте майонез, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.