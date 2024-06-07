Полуниця просто неймовірно смакуватиме з куркою та фетою. Хоч це поєднання і здається незвичним, не бійтесь, а обов'язково спробуйте.

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Салат з куркою, полуницею та шпинатом

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Наріжте куряче філе тонкими смужками. Додайте подрібнений часник, 2 чайні ложки чебрецю, 35 грамів оливкової олії та оцет. Перемішайте та поставте в холодильник на 20 хвилин.
  2. Далі обсмажте курку на пательні або грилі до золотистості.
  3. Полуницю помийте та наріжте. Горіхи обсмажте на сухій пательні.
  4. Змішайте шпинат із пармезаном, подрібненим базиліком і рештою оливкової олії. Перекладіть салат на тарілки.
  5. Зверху гарно викладіть курку, полуницю, розкришену фету та горіхи.