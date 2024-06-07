Полуниця просто неймовірно смакуватиме з куркою та фетою. Хоч це поєднання і здається незвичним, не бійтесь, а обов'язково спробуйте.

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Салат з куркою, полуницею та шпинатом

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів курячого філе;

– 2 чайні ложки сушеного чебрецю;

– 1 зубчик часнику;

– 85 грамів оливкової олії;

– 2 столові ложки бальзамічного оцту;

– 100 грамів шпинату;

– 250 грамів полуниці;

– 2 гілочки базиліка;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 50 грамів кеш'ю;

– 30 грамів тертого пармезану;

– сіль до смаку;

– 100 грамів фети.

Приготування:

Наріжте куряче філе тонкими смужками. Додайте подрібнений часник, 2 чайні ложки чебрецю, 35 грамів оливкової олії та оцет. Перемішайте та поставте в холодильник на 20 хвилин. Далі обсмажте курку на пательні або грилі до золотистості. Полуницю помийте та наріжте. Горіхи обсмажте на сухій пательні. Змішайте шпинат із пармезаном, подрібненим базиліком і рештою оливкової олії. Перекладіть салат на тарілки. Зверху гарно викладіть курку, полуницю, розкришену фету та горіхи.

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