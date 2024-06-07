Полуниця просто неймовірно смакуватиме з куркою та фетою. Хоч це поєднання і здається незвичним, не бійтесь, а обов'язково спробуйте.
Буде смачно Ви готуватимете його знову і знову: рецепт німецького яєчного салату
Салат з куркою, полуницею та шпинатом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Наріжте куряче філе тонкими смужками. Додайте подрібнений часник, 2 чайні ложки чебрецю, 35 грамів оливкової олії та оцет. Перемішайте та поставте в холодильник на 20 хвилин.
- Далі обсмажте курку на пательні або грилі до золотистості.
- Полуницю помийте та наріжте. Горіхи обсмажте на сухій пательні.
- Змішайте шпинат із пармезаном, подрібненим базиліком і рештою оливкової олії. Перекладіть салат на тарілки.
- Зверху гарно викладіть курку, полуницю, розкришену фету та горіхи.