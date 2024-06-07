Вы так еще не ели: готовим фантастический салат с клубникой и сыром

Клубника прекрасно подходит к салатам. И не только фруктовых, но и овощных.

Клубника просто невероятно вкусная с курицей и фетой. Хотя это сочетание и кажется необычным, не бойтесь, а обязательно попробуйте.

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Салат с курицей, клубникой и шпинатом

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

– 250 граммов куриного филе;– 2 чайные ложки сушеного тимьяна;– 1 зубчик чеснока;– 85 граммов оливкового масла;– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;– 100 граммов шпината;– 250 граммов клубники;– 2 веточки базилика;– 50 граммов грецких орехов;– 50 граммов кешью;– 30 граммов тертого пармезана;– соль по вкусу;– 100 граммов феты.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе тонкими полосками. Добавьте измельченный чеснок, 2 чайные ложки тимьяна, 35 граммов оливкового масла и уксус. Перемешайте и поставьте в холодильник на 20 минут. Далее обжарьте курицу на сковороде или гриле до золотистости. Клубнику помойте и нарежьте. Орехи обжарьте на сухой сковороде. Смешайте шпинат с пармезаном, измельченным базиликом и оставшимся оливковым маслом. Переложите салат на тарелки. Сверху красиво выложите курицу, клубнику, раскрошенную фету и орехи.