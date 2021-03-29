Ліза Глінська поділилася рецептом смачного та корисного салату з капусти, який точно сподобається кожному!

Салат Коул Соул багатий на вітаміни, корисний до вживання, а в піст заправку до нього можна використовувати як майонезну, так і сметану.

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Салат за рецептом Лізи Глінської швидкий у приготуванні, підходить як до м'яса, так і для риби.

Рецепт салату Коул Соул

Інгредієнти:

– 500 г білокачанної капусти;

– 500 г червоної капусти;

– 300 г моркви;

– 1 ч. л солі;

– 1 ст. л цукру;

– 150 г домашнього майонезу;

– 1 ст. л оцту;

– 1 ст. л медової гірчиці.

У мисці змішайте майонез, гірчицю та оцет, ретельно перемішайте інгредієнти. Наріжте капусту, перекладіть у глибоку салатницю. Моркву натріть на грубій тертці та додайте до капусти. Посипте овочі сіллю та цукром і ретельно перемішайте. Заправте салат майонезом з гірчицею та оцтом, перемішайте. Якщо ви на дієті – заправте салат сметаною. Відправте готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолодився. Смачного!

Рецепт салату Коул Соул від Лізи Глінської – відео: