Можно есть ведрами: приготовьте роскошный корейский салат с крабовыми палочками
20 января 2024, 18:05Читати новину українською
Источник:Shuba
Легкий салат с азиатскими нотками легко приготовить дома из доступных продуктов. Более того, на это нужно всего 15 минут.
Интересный соус отлично его дополнит. Особый вкус также придадут кунжут и зеленый лук.
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Рецепт салата с крабовыми палочками
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 170 граммов крабовых палочек;
– 2 огурца;
– 10 граммов зеленого лука;
– кунжут, соль, перец по вкусу;
– 1,5 столовой ложки майонеза 67%;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– половина чайной ложки сахара;
– половина чайной ложки сухого чеснока.
Приготовление:
- Разморозьте крабовые палочки в холодильнике, после чего нарежьте большими кусочками наискось и положите в салатницу.
- Огурец порежьте произвольными кусочками. Положите их в миску, посолите и отставьте, чтобы пустили сок. Затем отожмите от влаги и добавьте в салатницу.
- В мисочке смешайте майонез, уксус, сахар, чеснок и перец.
- Заправьте салат соусом и осторожно перемешайте. Перед подачей присыпьте кунжутом и измельченным зеленым луком. Подавайте холодным.