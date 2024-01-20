Цікавий соус чудово його доповнить. Особливого смаку також нададуть кунжут та зелена цибуля.
Буде смачно "Курка під кайфом": приготуйте салат, що підкорить ваших рідних
Рецепт салату з крабовими паличками
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Розморозьте крабові палички в холодильнику, після чого наріжте великими шматочками навскіс та покладіть у салатницю.
- Огірок поріжте довільними шматочками. Покладіть їх у миску, посоліть і відставте, щоб пустили сік. Потім відтисніть від вологи й додайте в салатницю.
- У мисочці змішайте майонез, оцет, цукор, часник і перець.
- Заправте салат соусом та обережно перемішайте. Перед подачею присипте кунжутом і подрібненою зеленою цибулею. Подавайте холодним.