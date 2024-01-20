Цікавий соус чудово його доповнить. Особливого смаку також нададуть кунжут та зелена цибуля.

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Рецепт салату з крабовими паличками

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Розморозьте крабові палички в холодильнику, після чого наріжте великими шматочками навскіс та покладіть у салатницю.
  2. Огірок поріжте довільними шматочками. Покладіть їх у миску, посоліть і відставте, щоб пустили сік. Потім відтисніть від вологи й додайте в салатницю.
  3. У мисочці змішайте майонез, оцет, цукор, часник і перець.
  4. Заправте салат соусом та обережно перемішайте. Перед подачею присипте кунжутом і подрібненою зеленою цибулею. Подавайте холодним.