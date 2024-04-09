Если вы все еще сомневаетесь: хрустящий салат на Пасху
9 апреля 2024, 01:02Читати новину українською
Источник:cooking club
Салат с креветками – это замечательная закуска на все случаи жизни. Это блюдо олицетворяет простоту и элегантность, поэтому станет прекрасным дополнением праздничного стола.
Он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Креветки придают салату особый вкус. В сочетании с хрустящим салатом, сочными помидорами, пикантными сухариками и нежной заправкой они создают просто незабываемую гармонию.
Интересно Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день
Салат с креветками на Пасху
- Время: 20
- Порций: 4
– 1 пучок салата ромен или айсберг;
– 200 грамм очищенных креветок;
– 100 грамм помидоров черри (примерно десять штук);
– 50 грамм сухариков;
– 30 грамм тертого пармезана;
– оливковое масло для жарки креветок;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
для заправки:
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка сметаны или йогурта;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка тертого пармезана. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготовление:
- Промойте и обсушите листья салата, порвите их на кусочки и выложите в большую миску.
- Жарьте креветки на среднем огне в оливковом масле до розового цвета, посолите и поперчите по вкусу. Если у вас сырые креветки, жарьте около двух-трех минут с каждой стороны. Если креветки уже вареные, достаточно одной-двух минут, чтобы они прогрелись и приобрели аромат.
- Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки и добавьте к салату.
- Добавьте сухарики и тертый пармезан в миску с салатом.
- Для заправки смешайте майонез, сметану или йогурт, измельченный чеснок, лимонный сок, тертый пармезан и измельченные анчоусы до однородной консистенции. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль и перец.
- Заправьте салат непосредственно перед подачей, чтобы сухарики остались хрустящими.
- Разложите салат по тарелкам и сверху разместите жареные креветки.