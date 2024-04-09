Він ідеально підходить як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. Креветки додають салату особливий смак. У поєднанні з хрустким салатом, соковитими помідорами, пікантними сухариками і ніжною заправкою вони створюють просто незабутню гармонію.
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Салат з креветками на Великдень
- Час: 20
- Порцій: 4
Приготування:
- Промийте та обсушіть листя салату, порвіть їх на шматочки та викладіть у велику миску.
- Смажте креветки на середньому вогні в оливковій олії до рожевого кольору, посоліть та поперчіть до смаку. Якщо у вас сирі креветки, смажте близько двох-трьох хвилин з кожного боку. Якщо креветки вже варені, достатньо однієї-двох хвилин, щоб вони прогрілися та набули аромату.
- Помідори черрі розріжте навпіл або на чвертинки та додайте до салату.
- Додайте сухарики та тертий пармезан до миски з салатом.
- Для заправки змішайте майонез, сметану або йогурт, подрібнений часник, лимонний сік, тертий пармезан та подрібнені анчоуси до однорідної консистенції. Спробуйте на смак і при необхідності додайте сіль та перець.
- Заправте салат безпосередньо перед подачею, щоб сухарики залишились хрусткими.
- Розкладіть салат по тарілках та зверху розмістіть смажені креветки.