Він ідеально підходить як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. Креветки додають салату особливий смак. У поєднанні з хрустким салатом, соковитими помідорами, пікантними сухариками і ніжною заправкою вони створюють просто незабутню гармонію.

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Салат з креветками на Великдень

Час: 20

20 Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 пучок салату ромен або айсберг;

– 200 грамів очищених креветок;

– 100 грамів помідорів черрі (приблизно десять штук);

– 50 грамів сухариків;

– 30 грамів тертого пармезану;

– оливкова олія для смаження креветок;

– сіль та чорний мелений перець до смаку;

для заправки:

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 столова ложка сметани або йогурту;

– 1 зубчик часнику;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка тертого пармезану.

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Приготування:

Промийте та обсушіть листя салату, порвіть їх на шматочки та викладіть у велику миску. Смажте креветки на середньому вогні в оливковій олії до рожевого кольору, посоліть та поперчіть до смаку. Якщо у вас сирі креветки, смажте близько двох-трьох хвилин з кожного боку. Якщо креветки вже варені, достатньо однієї-двох хвилин, щоб вони прогрілися та набули аромату. Помідори черрі розріжте навпіл або на чвертинки та додайте до салату. Додайте сухарики та тертий пармезан до миски з салатом. Для заправки змішайте майонез, сметану або йогурт, подрібнений часник, лимонний сік, тертий пармезан та подрібнені анчоуси до однорідної консистенції. Спробуйте на смак і при необхідності додайте сіль та перець. Заправте салат безпосередньо перед подачею, щоб сухарики залишились хрусткими. Розкладіть салат по тарілках та зверху розмістіть смажені креветки.

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