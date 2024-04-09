Он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Креветки придают салату особый вкус. В сочетании с хрустящим салатом, сочными помидорами, пикантными сухариками и нежной заправкой они создают просто незабываемую гармонию.

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Салат с креветками на Пасху

  • Время: 20
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Промойте и обсушите листья салата, порвите их на кусочки и выложите в большую миску.
  2. Жарьте креветки на среднем огне в оливковом масле до розового цвета, посолите и поперчите по вкусу. Если у вас сырые креветки, жарьте около двух-трех минут с каждой стороны. Если креветки уже вареные, достаточно одной-двух минут, чтобы они прогрелись и приобрели аромат.
  3. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки и добавьте к салату.
  4. Добавьте сухарики и тертый пармезан в миску с салатом.
  5. Для заправки смешайте майонез, сметану или йогурт, измельченный чеснок, лимонный сок, тертый пармезан и измельченные анчоусы до однородной консистенции. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль и перец.
  6. Заправьте салат непосредственно перед подачей, чтобы сухарики остались хрустящими.
  7. Разложите салат по тарелкам и сверху разместите жареные креветки.