Он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Креветки придают салату особый вкус. В сочетании с хрустящим салатом, сочными помидорами, пикантными сухариками и нежной заправкой они создают просто незабываемую гармонию.

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Салат с креветками на Пасху

Время: 20

20 Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 пучок салата ромен или айсберг;

– 200 грамм очищенных креветок;

– 100 грамм помидоров черри (примерно десять штук);

– 50 грамм сухариков;

– 30 грамм тертого пармезана;

– оливковое масло для жарки креветок;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

для заправки:

– 3 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка сметаны или йогурта;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка тертого пармезана.

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Приготовление:

Промойте и обсушите листья салата, порвите их на кусочки и выложите в большую миску. Жарьте креветки на среднем огне в оливковом масле до розового цвета, посолите и поперчите по вкусу. Если у вас сырые креветки, жарьте около двух-трех минут с каждой стороны. Если креветки уже вареные, достаточно одной-двух минут, чтобы они прогрелись и приобрели аромат. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки и добавьте к салату. Добавьте сухарики и тертый пармезан в миску с салатом. Для заправки смешайте майонез, сметану или йогурт, измельченный чеснок, лимонный сок, тертый пармезан и измельченные анчоусы до однородной консистенции. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль и перец. Заправьте салат непосредственно перед подачей, чтобы сухарики остались хрустящими. Разложите салат по тарелкам и сверху разместите жареные креветки.

Такая вкуснятина: какой салат следует обязательно приготовить весной.