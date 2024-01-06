Особый вкус придаст соленый арахис. Также можно использовать сухарики.

Будет вкусно Праздничный и яркий "Шанхай": готовим простой салат с исключительным вкусом

Рецепт салата с курицей и арахисом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Грибы обжарьте с луком и дайте остыть.
  2. Тем временем нарежьте бедро и перец произвольными кусками и положите в салатник.
  3. Добавьте грибы и заправьте майонезом.
  4. Добавьте специи по вкусу и хорошо перемешайте.
  5. Перед подачей посыпьте орешками или сухариками.