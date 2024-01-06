Особый вкус придаст соленый арахис. Также можно использовать сухарики.
Будет вкусно Праздничный и яркий "Шанхай": готовим простой салат с исключительным вкусом
Рецепт салата с курицей и арахисом
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Грибы обжарьте с луком и дайте остыть.
- Тем временем нарежьте бедро и перец произвольными кусками и положите в салатник.
- Добавьте грибы и заправьте майонезом.
- Добавьте специи по вкусу и хорошо перемешайте.
- Перед подачей посыпьте орешками или сухариками.