Особливого смаку надасть солоний арахіс. Також можна використати сухарики.
Буде смачно Святковий та яскравий "Шанхай": готуємо простий салат з винятковим смаком
Рецепт салату з куркою та арахісом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Гриби обсмажте з цибулькою та дайте охолонути.
- Тим часом наріжте стегно та перець довільними шматками та покладіть все у салатник.
- Додайте гриби та заправте майонезом.
- Додайте спеції до смаку і добре перемішайте.
- Перед подачею посипте горішками чи сухариками.