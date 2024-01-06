Особливого смаку надасть солоний арахіс. Також можна використати сухарики.

Буде смачно Святковий та яскравий "Шанхай": готуємо простий салат з винятковим смаком

Рецепт салату з куркою та арахісом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Гриби обсмажте з цибулькою та дайте охолонути.
  2. Тим часом наріжте стегно та перець довільними шматками та покладіть все у салатник.
  3. Додайте гриби та заправте майонезом.
  4. Додайте спеції до смаку і добре перемішайте.
  5. Перед подачею посипте горішками чи сухариками.