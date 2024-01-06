Один ингредиент изменит все: рецепт роскошного салата с курицей и грибами
6 января 2024, 23:10Читати новину українською
Источник:vistovska_cooking
Чтобы вкусно угостить гостей, не нужно проводить невероятно много времени у плиты. В частности, вы можете воспользоваться рецептом этого простого и вкусного салата.
Особый вкус придаст соленый арахис. Также можно использовать сухарики.
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Рецепт салата с курицей и арахисом
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 1 копченое куриное бедро;
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 1 болгарский перец;
– соленые орешки;
– майонез, специи по вкусу.
Приготовление:
- Грибы обжарьте с луком и дайте остыть.
- Тем временем нарежьте бедро и перец произвольными кусками и положите в салатник.
- Добавьте грибы и заправьте майонезом.
- Добавьте специи по вкусу и хорошо перемешайте.
- Перед подачей посыпьте орешками или сухариками.