Нет идеи для ланча или же к вам пришли гости, а вы не знаете, что приготовить? Не медлите и попробуйте рецепт салата из копченой курицы.

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Рецепт салата с курицей и макаронами

Время: 30 минут

30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 грамм пасты (тортеллини);

– 1 копченая куриная лапка;

– 100 грамм сыра гауда;

– 200 грамм консервированной кукурузы;

– 1 огурец;

– 70 натурального йогурта без вкуса;

– 30 грамм майонеза;

– специи: соль, перец, орегано, базилик, чеснок гранулированный.

Приготовление:

Сварите пасту тортеллини согласно инструкции на упаковке, процедите и остудите. Добавьте в миску натуральный йогурт, майонез, орегано, базилик, чеснок, соль, перец и измельченный укроп. Тщательно перемешайте соус. Огурец, сыр и ножку нарежьте кубиками. Кукурузу слейте из рассола. В салатницу положите отваренную пасту, отцеженную кукурузу и нарезанный огурец, желтый сыр и копченую куриную ножку. Залейте все соусом и тщательно перемешайте. Готовый салат поставьте в холодильник и подавайте охлажденным.

Вы будете готовить его снова и снова: попробуйте это блюдо из хека.