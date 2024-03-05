Не маєте ідеї для ланчу або ж до вас прийшли гості, а ви не знаєте, що приготувати? Не зволікайте і спробуйте рецепт салату з копченої курки.

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Рецепт салату з куркою та макаронами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів пасти (тортеліні);

– 1 копчена куряча лапка;

– 100 грамів сиру гауда;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 огірок;

– 70 натурального йогурту без смаку;

– 30 грамів майонезу;

– спеції: сіль, перець, орегано, базилік, часник гранульований.

Приготування:

Зваріть пасту тортелліні згідно з інструкцією на упаковці, процідіть і остудіть. Додайте в миску натуральний йогурт, майонез, орегано, базилік, часник, сіль, перець і подрібнений кріп. Ретельно перемішайте соус. Огірок, сир і ніжку наріжте кубиками. Кукурудзу злийте з розсолу. У салатницю покладіть відварену пасту, відціджену кукурудзу та нарізаний огірок, жовтий сир і копчену курячу ніжку. Залийте все соусом і ретельно перемішайте. Готовий салат поставте в холодильник і подавайте охолодженим.

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