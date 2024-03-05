Не маєте ідеї для ланчу або ж до вас прийшли гості, а ви не знаєте, що приготувати? Не зволікайте і спробуйте рецепт салату з копченої курки.
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Рецепт салату з куркою та макаронами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Зваріть пасту тортелліні згідно з інструкцією на упаковці, процідіть і остудіть.
- Додайте в миску натуральний йогурт, майонез, орегано, базилік, часник, сіль, перець і подрібнений кріп.
- Ретельно перемішайте соус.
- Огірок, сир і ніжку наріжте кубиками.
- Кукурудзу злийте з розсолу.
- У салатницю покладіть відварену пасту, відціджену кукурудзу та нарізаний огірок, жовтий сир і копчену курячу ніжку.
- Залийте все соусом і ретельно перемішайте.
- Готовий салат поставте в холодильник і подавайте охолодженим.