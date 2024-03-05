Не маєте ідеї для ланчу або ж до вас прийшли гості, а ви не знаєте, що приготувати? Не зволікайте і спробуйте рецепт салату з копченої курки.

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Рецепт салату з куркою та макаронами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Зваріть пасту тортелліні згідно з інструкцією на упаковці, процідіть і остудіть.
  2. Додайте в миску натуральний йогурт, майонез, орегано, базилік, часник, сіль, перець і подрібнений кріп.
  3. Ретельно перемішайте соус.
  4. Огірок, сир і ніжку наріжте кубиками.
  5. Кукурудзу злийте з розсолу.
  6. У салатницю покладіть відварену пасту, відціджену кукурудзу та нарізаний огірок, жовтий сир і копчену курячу ніжку.
  7. Залийте все соусом і ретельно перемішайте.
  8. Готовий салат поставте в холодильник і подавайте охолодженим.