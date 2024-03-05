Что приготовить на обед на работу: сытный салат с курицей и макаронами
5 марта 2024, 20:22Читати новину українською
Источник:fajne gotowanie
Салат – это всегда вкусно и изысканно, неважно, из каких ингредиентов. А еще это блюдо является отличным вариантом для перекуса на работе.
Нет идеи для ланча или же к вам пришли гости, а вы не знаете, что приготовить? Не медлите и попробуйте рецепт салата из копченой курицы.
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Рецепт салата с курицей и макаронами
- Время: 30 минут
- Порций: 8
– 200 грамм пасты (тортеллини);
– 1 копченая куриная лапка;
– 100 грамм сыра гауда;
– 200 грамм консервированной кукурузы;
– 1 огурец;
– 70 натурального йогурта без вкуса;
– 30 грамм майонеза;
– специи: соль, перец, орегано, базилик, чеснок гранулированный.
Приготовление:
- Сварите пасту тортеллини согласно инструкции на упаковке, процедите и остудите.
- Добавьте в миску натуральный йогурт, майонез, орегано, базилик, чеснок, соль, перец и измельченный укроп.
- Тщательно перемешайте соус.
- Огурец, сыр и ножку нарежьте кубиками.
- Кукурузу слейте из рассола.
- В салатницу положите отваренную пасту, отцеженную кукурузу и нарезанный огурец, желтый сыр и копченую куриную ножку.
- Залейте все соусом и тщательно перемешайте.
- Готовый салат поставьте в холодильник и подавайте охлажденным.