Что приготовить на обед на работу: сытный салат с курицей и макаронами

5 марта 2024, 20:22
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Источник:

fajne gotowanie

Салат – это всегда вкусно и изысканно, неважно, из каких ингредиентов. А еще это блюдо является отличным вариантом для перекуса на работе.

Нет идеи для ланча или же к вам пришли гости, а вы не знаете, что приготовить? Не медлите и попробуйте рецепт салата из копченой курицы.

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Рецепт салата с курицей и макаронами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 грамм пасты (тортеллини);
– 1 копченая куриная лапка;
– 100 грамм сыра гауда;
– 200 грамм консервированной кукурузы;
– 1 огурец;
– 70 натурального йогурта без вкуса;
– 30 грамм майонеза;
– специи: соль, перец, орегано, базилик, чеснок гранулированный.

Приготовление:

  1. Сварите пасту тортеллини согласно инструкции на упаковке, процедите и остудите.
  2. Добавьте в миску натуральный йогурт, майонез, орегано, базилик, чеснок, соль, перец и измельченный укроп.
  3. Тщательно перемешайте соус.
  4. Огурец, сыр и ножку нарежьте кубиками.
  5. Кукурузу слейте из рассола.
  6. В салатницу положите отваренную пасту, отцеженную кукурузу и нарезанный огурец, желтый сыр и копченую куриную ножку.
  7. Залейте все соусом и тщательно перемешайте.
  8. Готовый салат поставьте в холодильник и подавайте охлажденным.
Вы будете готовить его снова и снова: попробуйте это блюдо из хека.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська