Рецепт, который разорвал сеть: готовим быстрый салат с курицей и майонезом

5 июля 2024, 16:59
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Views on the road

Курица является идеальным ингредиентом для легких салатов. Попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт – вам понравится.

Заправка превратит этот салат в произведение искусства. Он сможет украсить даже праздничный стол.

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Салат с курицей

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 куриная грудка;
– 4 столовые ложки майонеза 72%;
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 0,5 столовой ложки черного перца;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки сока лайма;
– 1 лук;
– 200 граммов смеси овощей;
– 2 стебля сельдерея;
– 0,5 стакана зерен кукурузы;
– 1 авокадо;
– свежий салат, кинза по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите куриную грудку до готовности, остудите и разберите на волокна.
  2. Мелко порежьте стебли сельдерея и очищенный лук. Консервированную овощную смесь и кукурузу отцедите в дуршлаге.
  3. В большой миске смешайте майонез, греческий йогурт, лук, овощной микс, сельдерей, кукурузу, черный перец, соль и сок лайма.
  4. Добавьте измельченную курицу и хорошо перемешайте.
  5. Оставьте салат в холодильнике на ночь. Подавайте на листьях салата с кусочками авокадо и кинзой.
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Автор: Ольга Котів