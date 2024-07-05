Рецепт, который разорвал сеть: готовим быстрый салат с курицей и майонезом
5 июля 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:Views on the road
Курица является идеальным ингредиентом для легких салатов. Попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт – вам понравится.
Заправка превратит этот салат в произведение искусства. Он сможет украсить даже праздничный стол.
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Салат с курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1 куриная грудка;
– 4 столовые ложки майонеза 72%;
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 0,5 столовой ложки черного перца;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки сока лайма;
– 1 лук;
– 200 граммов смеси овощей;
– 2 стебля сельдерея;
– 0,5 стакана зерен кукурузы;
– 1 авокадо;
– свежий салат, кинза по вкусу.
Приготовление:
- Отварите куриную грудку до готовности, остудите и разберите на волокна.
- Мелко порежьте стебли сельдерея и очищенный лук. Консервированную овощную смесь и кукурузу отцедите в дуршлаге.
- В большой миске смешайте майонез, греческий йогурт, лук, овощной микс, сельдерей, кукурузу, черный перец, соль и сок лайма.
- Добавьте измельченную курицу и хорошо перемешайте.
- Оставьте салат в холодильнике на ночь. Подавайте на листьях салата с кусочками авокадо и кинзой.