Заправка перетворить цей салат на витвір мистецтва. Він зможе прикрасити навіть святковий стіл.
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Салат з куркою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відваріть курячу грудку до готовності, остудіть і розберіть на волокна.
- Дрібно поріжте стебла селери й очищену цибулю. Консервовану овочеву суміш та кукурудзу відцідіть у друшляку.
- У великій мисці змішайте майонез, грецький йогурт, цибулю, овочевий мікс, селеру, кукурудзу, чорний перець, сіль та сік лайма.
- Додайте подрібнену курку та добре перемішайте.
- Залиште салат у холодильнику на ніч. Подавайте на листі салату зі шматочками авокадо та кінзою.