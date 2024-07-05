Заправка перетворить цей салат на витвір мистецтва. Він зможе прикрасити навіть святковий стіл.

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Салат з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відваріть курячу грудку до готовності, остудіть і розберіть на волокна.
  2. Дрібно поріжте стебла селери й очищену цибулю. Консервовану овочеву суміш та кукурудзу відцідіть у друшляку.
  3. У великій мисці змішайте майонез, грецький йогурт, цибулю, овочевий мікс, селеру, кукурудзу, чорний перець, сіль та сік лайма.
  4. Додайте подрібнену курку та добре перемішайте.
  5. Залиште салат у холодильнику на ніч. Подавайте на листі салату зі шматочками авокадо та кінзою.