Заправка превратит этот салат в произведение искусства. Он сможет украсить даже праздничный стол.
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Салат с курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварите куриную грудку до готовности, остудите и разберите на волокна.
- Мелко порежьте стебли сельдерея и очищенный лук. Консервированную овощную смесь и кукурузу отцедите в дуршлаге.
- В большой миске смешайте майонез, греческий йогурт, лук, овощной микс, сельдерей, кукурузу, черный перец, соль и сок лайма.
- Добавьте измельченную курицу и хорошо перемешайте.
- Оставьте салат в холодильнике на ночь. Подавайте на листьях салата с кусочками авокадо и кинзой.