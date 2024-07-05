Заправка превратит этот салат в произведение искусства. Он сможет украсить даже праздничный стол.

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Салат с курицей

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отварите куриную грудку до готовности, остудите и разберите на волокна.
  2. Мелко порежьте стебли сельдерея и очищенный лук. Консервированную овощную смесь и кукурузу отцедите в дуршлаге.
  3. В большой миске смешайте майонез, греческий йогурт, лук, овощной микс, сельдерей, кукурузу, черный перец, соль и сок лайма.
  4. Добавьте измельченную курицу и хорошо перемешайте.
  5. Оставьте салат в холодильнике на ночь. Подавайте на листьях салата с кусочками авокадо и кинзой.