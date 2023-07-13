Курица и шампиньоны – отличное сочетание для салата. Эта закуска, которую можно приготовить в считанные минуты, подарит вам просто феерию вкуса.

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Рецепт салата из курицы и шампиньонов

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Куриные филе нарежьте кубиками и приправьте специями.
  • Лук нарежьте перьями. Шампиньоны измельчите полумесяцами.
  • На сковороде разогрейте растительное масло и добавьте лук.
  • Когда он обжарится, выложите в миску и добавьте на сковороду грибы. В конце жарки посолите их по вкусу. Выложите в миску к луку.
  • В ту же сковороду добавьте немного растительного масла и курицу. Обжарьте. Когда все кусочки потеряют розовый цвет, добавьте их в тарелку к луку и грибам и оставьте остывать.
  • Сварите яйца вкрутую. После того как они охладятся, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками.
  • Кукурузу слейте из рассола.
  • Соедините все ингредиенты в большой тарелке.
  • Майонез смешайте с солью, перцем и прованскими травами и добавьте в салат.
  • Смешайте все ингредиенты салата.