В конце жарки посолите их по вкусу.

В конце жарки посолите их по вкусу.

Когда он обжарится, выложите в миску и добавьте на сковороду грибы.

Когда он обжарится, выложите в миску и добавьте на сковороду грибы.

Когда он обжарится, выложите в миску и добавьте на сковороду грибы. В конце жарки посолите их по вкусу. Выложите в миску к луку.