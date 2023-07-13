Курица и шампиньоны – отличное сочетание для салата. Эта закуска, которую можно приготовить в считанные минуты, подарит вам просто феерию вкуса.
Интересно Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили
Рецепт салата из курицы и шампиньонов
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Куриные филе нарежьте кубиками и приправьте специями.
- Лук нарежьте перьями. Шампиньоны измельчите полумесяцами.
- На сковороде разогрейте растительное масло и добавьте лук.
- Когда он обжарится, выложите в миску и добавьте на сковороду грибы. В конце жарки посолите их по вкусу. Выложите в миску к луку.
- В ту же сковороду добавьте немного растительного масла и курицу. Обжарьте. Когда все кусочки потеряют розовый цвет, добавьте их в тарелку к луку и грибам и оставьте остывать.
- Сварите яйца вкрутую. После того как они охладятся, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками.
- Кукурузу слейте из рассола.
- Соедините все ингредиенты в большой тарелке.
- Майонез смешайте с солью, перцем и прованскими травами и добавьте в салат.
- Смешайте все ингредиенты салата.