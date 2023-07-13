Курка та шампіньйони – чудове поєднання для салату. Ця закуска, яку можна приготувати за лічені хвилини, подарує вам просто феєрію смаку.

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Рецепт салату з курки та шампіньйонів

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Курячі філе наріжте кубиками та приправте спеціями.
  • Цибулю наріжте пір'ям. Печериці подрібніть півмісяцями.
  • На сковороді розігрійте олію і додайте цибулю.
  • Коли вона обсмажиться, викладіть в миску і додайте на сковороду гриби. В кінці смаження посоліть їх до смаку. Викладіть у миску до цибулі.
  • У ту ж сковороду додайте трохи олії і курку. Обсмажте. Коли всі шматочки втратять рожевий колір, додайте їх у тарілку до цибулі та грибів та залишіть вистигати.
  • Зваріть яйця на круто. Після того, як вони охолонуть, очистіть їх від шкірки і наріжте кубиками.
  • Кукурудзу злийте з розсолу.
  • З'єднайте всі інгредієнти у великій тарілці.
  • Майонез змішайте з сіллю, перцем і прованськими травами та додайте до салату.
  • Змішайте всі інгредієнти салату.