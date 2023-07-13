Классическое сочетание вкусов: салат с шампиньонами и куриным филе
13 июля 2023, 18:35Читати новину українською
Источник:Smaker
Сытный и вкусный салат с курицей и шампиньонами уже стал классикой среди закусок. В летнее время это блюдо можно есть как полноценный обед.
Курица и шампиньоны – отличное сочетание для салата. Эта закуска, которую можно приготовить в считанные минуты, подарит вам просто феерию вкуса.
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Рецепт салата из курицы и шампиньонов
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 куриных филе;
– 400 грамм шампиньонов;
– 1 небольшая луковица;
– 4 яйца;
– 1 банка кукурузы;
– 150 грамм твердого сыра;
– 3 столовые ложки майонеза;
– прованские травы по вкусу;
– соль, перец по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Куриные филе нарежьте кубиками и приправьте специями.
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Лук нарежьте перьями. Шампиньоны измельчите полумесяцами.
- На сковороде разогрейте растительное масло и добавьте лук.
- Когда он обжарится, выложите в миску и добавьте на сковороду грибы. В конце жарки посолите их по вкусу. Выложите в миску к луку.
- В ту же сковороду добавьте немного растительного масла и курицу. Обжарьте. Когда все кусочки потеряют розовый цвет, добавьте их в тарелку к луку и грибам и оставьте остывать.
- Сварите яйца вкрутую. После того как они охладятся, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками.
- Кукурузу слейте из рассола.
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Соедините все ингредиенты в большой тарелке.
- Майонез смешайте с солью, перцем и прованскими травами и добавьте в салат.
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Смешайте все ингредиенты салата.
В летнюю жару утоляйте жажду домашним напитком из мяты.