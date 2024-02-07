Быстро, дешево и очень вкусно: рецепт удивительного салата с куриной печенью
7 февраля 2024, 16:29Читати новину українською
Источник:_lady.stegantseva_
Несмотря на свою низкую цену, это салат поразит вас своим вкусом. Попробуйте приготовить его на обед или ужин.
Лучше всего есть это блюдо только что приготовленным. Однако даже холодным салат будет иметь прекрасный вкус.
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Салат из куриной печени
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 500 граммов куриной печени;
– 2 средние луковицы;
– 2 средние морковки;
– горошек консервированный;
– соленые огурцы;
– майонез;
– соль, перец.
Приготовление:
- Куриную печень помойте и поставьте вариться до готовности в подсоленной воде. На это нужно ориентировочно 20 минут.
- Тем временем обжарьте лук и морковь на растительном масле с добавлением сливочного масла. Под крышкой протушите их до готовности, а затем полностью охладите.
- Готовую печень порежьте соломкой и отправьте в миску.
- Далее маленьким кубиком порежьте соленые огурцы. Всыпьте их в миску вместе с горошком и охлажденной зажаркой.
- Заправьте салат майонезом, солью, перцем и перемешайте.