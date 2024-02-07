Найкраще ця страва смакує щойно приготованою. Однак навіть холодним салат матиме прекрасний смак.

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Салат з курячої печінки

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Курячу печінку помийте та поставте варитися до готовності в підсоленій воді. На це потрібно орієнтовно 20 хвилин.
  2. Тим часом обсмажте цибулю та моркву на олії з додаванням вершкового масла. Під кришкою протушкуйте їх до готовності, а потім повністю охолодіть.
  3. Готову печінку поріжте соломкою та відправте в миску.
  4. Далі маленьким кубиком поріжте солоні огірки. Всипте їх до миски разом із горошком та охолодженою засмажкою.
  5. Заправте салат майонезом, сіллю, перцем та перемішайте.