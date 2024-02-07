Найкраще ця страва смакує щойно приготованою. Однак навіть холодним салат матиме прекрасний смак.
Буде смачно У 10 разів смачніший, ніж Шуба: рецепт геніального салату з буряка та оселедця
Салат з курячої печінки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Курячу печінку помийте та поставте варитися до готовності в підсоленій воді. На це потрібно орієнтовно 20 хвилин.
- Тим часом обсмажте цибулю та моркву на олії з додаванням вершкового масла. Під кришкою протушкуйте їх до готовності, а потім повністю охолодіть.
- Готову печінку поріжте соломкою та відправте в миску.
- Далі маленьким кубиком поріжте солоні огірки. Всипте їх до миски разом із горошком та охолодженою засмажкою.
- Заправте салат майонезом, сіллю, перцем та перемішайте.