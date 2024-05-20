Цей салат готується зі свіжих овочів. Яблуко додасть йому приємної кислинки.

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Салат "Мітла" за рецептом Лілії Цвіт

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Всі овочі та кислі яблука ретельно помийте і почистьте. Візьміть глибоку миску і терку для моркви по-корейськи.
  2. Спершу в миску натріть моркву, а потім – корінь селери, яблука і невеликий буряк. Далі тонко наріжте пекінську капусту і теж додайте її в миску.
  3. Заправте салат соком лимона, оливковою олією і добре перемішайте. За бажанням посоліть. Перекладіть у тарілку та подавайте.