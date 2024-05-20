"Метла" для похудения: готовим фантастический салат со свеклой по рецепту Лилии Цвит

20 мая 2024, 20:58
Читати новину українською

Источник:

Лилия Цвит

Салат "Метла" станет отличной заменой калорийным блюдам. В то же время он является очень вкусным и питательным.

Этот салат готовится из свежих овощей. Яблоко придаст ему приятную кислинку.

Стоит попробовать Никто не догадается, что он без мяса: готовим роскошный зеленый борщ с яйцом

Салат "Метла" по рецепту Лилии Цвит

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 морковки;
– 2 яблока;
– 1 корень сельдерея;
– 1 свекла;
– 0,5 пекинской капусты;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

  1. Все овощи и кислые яблоки тщательно помойте и почистьте. Возьмите глубокую миску и терку для моркови по-корейски.
  2. Сперва в миску натрите морковь, а затем – корень сельдерея, яблоки и небольшую свеклу. Далее тонко нарежьте пекинскую капусту и тоже добавьте ее в миску.
  3. Заправьте салат соком лимона, оливковым маслом и хорошо перемешайте. По желанию посолите. Переложите в тарелку и подавайте.
Понравился рецепт? Узнайте, как сделать вкусные стейки из капусты.
Автор: Ольга Котів