"Метла" для похудения: готовим фантастический салат со свеклой по рецепту Лилии Цвит
20 мая 2024, 20:58Читати новину українською
Источник:Лилия Цвит
Салат "Метла" станет отличной заменой калорийным блюдам. В то же время он является очень вкусным и питательным.
Этот салат готовится из свежих овощей. Яблоко придаст ему приятную кислинку.
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Салат "Метла" по рецепту Лилии Цвит
- Время: 25 минут
- Порций: 2
– 2 морковки;
– 2 яблока;
– 1 корень сельдерея;
– 1 свекла;
– 0,5 пекинской капусты;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока.
Приготовление:
- Все овощи и кислые яблоки тщательно помойте и почистьте. Возьмите глубокую миску и терку для моркови по-корейски.
- Сперва в миску натрите морковь, а затем – корень сельдерея, яблоки и небольшую свеклу. Далее тонко нарежьте пекинскую капусту и тоже добавьте ее в миску.
- Заправьте салат соком лимона, оливковым маслом и хорошо перемешайте. По желанию посолите. Переложите в тарелку и подавайте.