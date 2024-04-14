Свекровь потребует рецепт: готовим фантастический салат "Мулен Руж"
14 апреля 2024, 16:50Читати новину українською
Источник:krissti.novak
Рецептов вкусных салатов есть множество. "Мулен Руж" способен стать настоящим украшением вашего праздничного стола.
Обязательно сохраните этот рецепт. Он может стать вашим любимым.
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Салат "Мулен Руж"
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 3 отварные картофелины;
– 4 сваренные вкрутую яйца;
– консервированный ананас по вкусу;
– 300 граммов копченого куриного филе;
– 150 граммов твердого сыра;
– майонез по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготовление:
- Сыр и картофель натрите на терке. Белки отделите от желтков и отдельно натрите.
- Куриное филе и ананас порежьте на мелкие кусочки.
- Натертый картофель перемешайте с несколькими ложками майонеза и добавьте соль.
- Соберите салат – положите на тарелку разъемную форму без дна и выложите картофель.
- Далее положите курицу, ананасы, желтки, сыр и белки. Каждый слой смазывайте майонезом.
- Снимите форму и подавайте к столу.