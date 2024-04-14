Свекровь потребует рецепт: готовим фантастический салат "Мулен Руж"

14 апреля 2024, 16:50
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Источник:

krissti.novak

Рецептов вкусных салатов есть множество. "Мулен Руж" способен стать настоящим украшением вашего праздничного стола.

Обязательно сохраните этот рецепт. Он может стать вашим любимым.

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Салат "Мулен Руж"

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 отварные картофелины;
– 4 сваренные вкрутую яйца;
– консервированный ананас по вкусу;
– 300 граммов копченого куриного филе;
– 150 граммов твердого сыра;
– майонез по вкусу.
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Приготовление:

  1. Сыр и картофель натрите на терке. Белки отделите от желтков и отдельно натрите.
  2. Куриное филе и ананас порежьте на мелкие кусочки.
  3. Натертый картофель перемешайте с несколькими ложками майонеза и добавьте соль.
  4. Соберите салат – положите на тарелку разъемную форму без дна и выложите картофель.
  5. Далее положите курицу, ананасы, желтки, сыр и белки. Каждый слой смазывайте майонезом.
  6. Снимите форму и подавайте к столу.
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Автор: Ольга Котів