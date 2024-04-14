Свекровь потребует рецепт: готовим фантастический салат "Мулен Руж"

Рецептов вкусных салатов есть множество. "Мулен Руж" способен стать настоящим украшением вашего праздничного стола.

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Салат "Мулен Руж"

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 3 отварные картофелины;– 4 сваренные вкрутую яйца;– консервированный ананас по вкусу;– 300 граммов копченого куриного филе;– 150 граммов твердого сыра;– майонез по вкусу.Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ" , які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготовление:

Сыр и картофель натрите на терке. Белки отделите от желтков и отдельно натрите. Куриное филе и ананас порежьте на мелкие кусочки. Натертый картофель перемешайте с несколькими ложками майонеза и добавьте соль. Соберите салат – положите на тарелку разъемную форму без дна и выложите картофель. Далее положите курицу, ананасы, желтки, сыр и белки. Каждый слой смазывайте майонезом. Снимите форму и подавайте к столу.