Этот салат появился примерно 30 – 35 лет назад. Благодаря простым ингредиентам он занял постоянную строчку в хитпараде закусочных блюд в Украине, Словении, Польше и некоторых других восточноевропейских странах.
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Рецепт салата "Подсолнух" с курицей и грибами
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Отварите в подсоленной воде куриное филе до готовности. На это уйдет примерно 20 – 25 минут. Далее охладите его и мелко нарежьте.
- Яйца отварите вкрутую. Остудите и почистьте.
- Очистьте и измельчите крупный репчатый лук. Также порежьте промытые под проточной водой шампиньоны.
- Разогрейте в сковороде 1 – 2 столовые ложки масла и обжарьте сначала лук в течение 2 – 3 минут, а затем – грибы. Жарьте все вместе еще 7 – 8 минут.
- Измельченное куриное филе смешайте с 2 столовыми ложками майонеза и распределите по поверхности большой плоской тарелки.
- Выложите на куриное филе грибы с луком. Избегайте попадания в салат лишнего жира. Накройте грибной слой майонезной сеточкой.
- Отделите яичные белки от желтков. Натрите на грибы белки и также покройте сеточкой из майонеза.
- Натрите сыр на белковый слой и снова добавьте майонезную сеточку.
- Натрите последний слой – желтки. Поставьте салат в холодильник на 5 часов, чтобы он пропитался.
- Перед подачей, сделайте сверху майонезную сеточку и в квадратики разложите порезанные вдоль оливки. По кругу распределите чипсы, имитируя лепестки подсолнуха.