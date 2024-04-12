Этот салат появился примерно 30 – 35 лет назад. Благодаря простым ингредиентам он занял постоянную строчку в хитпараде закусочных блюд в Украине, Словении, Польше и некоторых других восточноевропейских странах.

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Рецепт салата "Подсолнух" с курицей и грибами

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе;

– 350 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 4 яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 150 граммов черных оливок без косточек;

– майонез 67%, чипсы, соль, масло по вкусу.

Приготовление:

Отварите в подсоленной воде куриное филе до готовности. На это уйдет примерно 20 – 25 минут. Далее охладите его и мелко нарежьте. Яйца отварите вкрутую. Остудите и почистьте. Очистьте и измельчите крупный репчатый лук. Также порежьте промытые под проточной водой шампиньоны. Разогрейте в сковороде 1 – 2 столовые ложки масла и обжарьте сначала лук в течение 2 – 3 минут, а затем – грибы. Жарьте все вместе еще 7 – 8 минут. Измельченное куриное филе смешайте с 2 столовыми ложками майонеза и распределите по поверхности большой плоской тарелки. Выложите на куриное филе грибы с луком. Избегайте попадания в салат лишнего жира. Накройте грибной слой майонезной сеточкой. Отделите яичные белки от желтков. Натрите на грибы белки и также покройте сеточкой из майонеза. Натрите сыр на белковый слой и снова добавьте майонезную сеточку. Натрите последний слой – желтки. Поставьте салат в холодильник на 5 часов, чтобы он пропитался. Перед подачей, сделайте сверху майонезную сеточку и в квадратики разложите порезанные вдоль оливки. По кругу распределите чипсы, имитируя лепестки подсолнуха.

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