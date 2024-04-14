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Салат "Мулен Руж"

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Сир та картоплю натріть на терці. Білки відділіть від жовтків та окремо натріть.
  2. Куряче філе та ананас поріжте на дрібні шматочки.
  3. Натерту картоплю перемішайте з кількома ложками майонезу та додайте сіль.
  4. Зберіть салат – покладіть на тарілку роз'ємну форму без дна та викладіть картоплю.
  5. Далі покладіть курку, ананаси, жовтки, сир та білки. Кожен шар змащуйте майонезом.
  6. Зніміть форму та подавайте до столу.