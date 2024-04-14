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Салат "Мулен Руж"

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 відварені картоплини;

– 4 зварені на круто яйця;

– консервований ананас до смаку;

– 300 грамів копченого курячого філе;

– 150 грамів твердого сиру;

– майонез до смаку.

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Приготування:

Сир та картоплю натріть на терці. Білки відділіть від жовтків та окремо натріть. Куряче філе та ананас поріжте на дрібні шматочки. Натерту картоплю перемішайте з кількома ложками майонезу та додайте сіль. Зберіть салат – покладіть на тарілку роз'ємну форму без дна та викладіть картоплю. Далі покладіть курку, ананаси, жовтки, сир та білки. Кожен шар змащуйте майонезом. Зніміть форму та подавайте до столу.

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