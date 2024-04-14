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Салат "Мулен Руж"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Сир та картоплю натріть на терці. Білки відділіть від жовтків та окремо натріть.
- Куряче філе та ананас поріжте на дрібні шматочки.
- Натерту картоплю перемішайте з кількома ложками майонезу та додайте сіль.
- Зберіть салат – покладіть на тарілку роз'ємну форму без дна та викладіть картоплю.
- Далі покладіть курку, ананаси, жовтки, сир та білки. Кожен шар змащуйте майонезом.
- Зніміть форму та подавайте до столу.