Для приготування справжнього норвезького салату потрібно поєднати три смаки – кислий, солоний і солодкий. Зокрема, мариновані огірки й оселедець, буряк, та яблука.
Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Норвезький салат з оселедцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- У глибоку тарілку покладіть вершковий сир, негостру гірчицю, оливкову олію і ретельно перемішайте.
- Буряк і картоплю почистьте і наріжте невеликими кубиками. Огірок, філе оселедця, почищене яблуко і цибулю теж наріжте кубиками.
- Покладіть інгредієнти у тарілку із заправкою, додайте йогурт і перемішайте.
- Перед подачею прикрасьте салат подрібненою цибулею.