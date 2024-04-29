Для приготування справжнього норвезького салату потрібно поєднати три смаки – кислий, солоний і солодкий. Зокрема, мариновані огірки й оселедець, буряк, та яблука.

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Норвезький салат з оселедцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. У глибоку тарілку покладіть вершковий сир, негостру гірчицю, оливкову олію і ретельно перемішайте.
  2. Буряк і картоплю почистьте і наріжте невеликими кубиками. Огірок, філе оселедця, почищене яблуко і цибулю теж наріжте кубиками.
  3. Покладіть інгредієнти у тарілку із заправкою, додайте йогурт і перемішайте.
  4. Перед подачею прикрасьте салат подрібненою цибулею.