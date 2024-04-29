Если Шуба надоела: рецепт роскошного норвежского салата со свеклой и сельдью

29 апреля 2024, 19:32
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Источник:

treskablog

В норвежском салате с сельдью все ингредиенты сочетаются идеально. Он имеет превосходный вкус, поэтому вполне может стать украшением праздничного стола на Пасху.

Для приготовления настоящего норвежского салата нужно совместить три вкуса – кислый, соленый и сладкий. В частности, маринованные огурцы и сельдь, свекла и яблоки.

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Норвежский салат с селедкой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов запеченной свеклы;
– 200 граммов вареного картофеля;
– 1 маринованный огурец;
– четверть красного лука;
– половина яблока;
– 200 граммов сельди;
– 10 граммов зеленого лука.
Для заправки:
– 2 столовые ложки сливочного сыра;
– 2 чайные ложки горчицы;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 100 граммов йогурта без наполнителя.

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Приготовление:

  1. В глубокую тарелку положите сливочный сыр, неострую горчицу, оливковое масло и тщательно перемешайте.
  2. Свеклу и картофель почистьте и нарежьте небольшими кубиками. Огурец, филе сельди, почищенное яблоко и лук тоже нарежьте кубиками.
  3. Положите ингредиенты в тарелку с заправкой, добавьте йогурт и перемешайте.
  4. Перед подачей украсьте салат измельченным луком.
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Автор: Ольга Котів