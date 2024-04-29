Если Шуба надоела: рецепт роскошного норвежского салата со свеклой и сельдью
Источник:treskablog
В норвежском салате с сельдью все ингредиенты сочетаются идеально. Он имеет превосходный вкус, поэтому вполне может стать украшением праздничного стола на Пасху.
Для приготовления настоящего норвежского салата нужно совместить три вкуса – кислый, соленый и сладкий. В частности, маринованные огурцы и сельдь, свекла и яблоки.
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Норвежский салат с селедкой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов запеченной свеклы;
– 200 граммов вареного картофеля;
– 1 маринованный огурец;
– четверть красного лука;
– половина яблока;
– 200 граммов сельди;
– 10 граммов зеленого лука.
Для заправки:
– 2 столовые ложки сливочного сыра;
– 2 чайные ложки горчицы;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 100 граммов йогурта без наполнителя.
Приготовление:
- В глубокую тарелку положите сливочный сыр, неострую горчицу, оливковое масло и тщательно перемешайте.
- Свеклу и картофель почистьте и нарежьте небольшими кубиками. Огурец, филе сельди, почищенное яблоко и лук тоже нарежьте кубиками.
- Положите ингредиенты в тарелку с заправкой, добавьте йогурт и перемешайте.
- Перед подачей украсьте салат измельченным луком.