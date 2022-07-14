Салат нисуаз или как его называют с анчоусами – классическое французское блюдо, которое происходит из города Ницца.

Читайте также Какие части перца чили самые острые и как утолить его жгучость

Существует версия, что его создателем был известный хореограф Джордж Баланчин. Вопреки тому, что практикуется в некоторых ресторанах, в салат нисуаз, по мнению бывшего мэра Ниццы Жака Медесена, никогда не кладут ни рис, ни картофель, ни стручки зеленой фасоли, ни вареные овощи. Но классический рецепт, покоривший миллионы гурманов, все-таки включает эти ингредиенты.

Рецепт салата нисуаз

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 50 граммов стручковой фасоли;

– 4 молодых картофеля;

– 100 граммов слоеного салата;

– 2 куриных яйца (или 6 перепелиных);

– 5 помидоров черри;

– 10 оливок;

– 1 банка консервированного тунца.

Для соуса:

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 1 столовая ложка каперсов;

– 10 филе анчоусов;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки красного винного уксуса;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки.

Приготовление:

Анчоусы, чеснок, горчицу и каперсы разотрите в ступке консистенции пасты. Влейте уксус, растительное масло и добавьте петрушку – перемешайте.

Молодой картофель отварите с кожурой до готовности в подсоленной воде. Очистите и разрежьте на четверти.

Стручковую фасоль бланшируйте в кипятке в течение 1 – 2 минут.

Яйца отварите так, чтобы желток оставался немного сырым (6 – 7 минут для куриных, 2 – 3 минуты для перепелиных яиц).

Листья салата тщательно промойте под проточной водой, просушите и порвите руками.

Возьмите большой блюдо и обильно смажьте его соусом. Выложите листья салата, а затем картофель и фасоль.

Консервированный тунец разломите на куски и выложите на тарелку. Яйца разрежьте на три части, а черри – пополам. Добавьте все ингредиенты в салат и полейте оставшимся соусом.

Приятного тебе аппетита!