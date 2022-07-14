Салат нисуаз или как его называют с анчоусами – классическое французское блюдо, которое происходит из города Ницца.
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Существует версия, что его создателем был известный хореограф Джордж Баланчин. Вопреки тому, что практикуется в некоторых ресторанах, в салат нисуаз, по мнению бывшего мэра Ниццы Жака Медесена, никогда не кладут ни рис, ни картофель, ни стручки зеленой фасоли, ни вареные овощи. Но классический рецепт, покоривший миллионы гурманов, все-таки включает эти ингредиенты.
Рецепт салата нисуаз
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Анчоусы, чеснок, горчицу и каперсы разотрите в ступке консистенции пасты. Влейте уксус, растительное масло и добавьте петрушку – перемешайте.
- Молодой картофель отварите с кожурой до готовности в подсоленной воде. Очистите и разрежьте на четверти.
- Стручковую фасоль бланшируйте в кипятке в течение 1 – 2 минут.
- Яйца отварите так, чтобы желток оставался немного сырым (6 – 7 минут для куриных, 2 – 3 минуты для перепелиных яиц).
- Листья салата тщательно промойте под проточной водой, просушите и порвите руками.
- Возьмите большой блюдо и обильно смажьте его соусом. Выложите листья салата, а затем картофель и фасоль.
- Консервированный тунец разломите на куски и выложите на тарелку. Яйца разрежьте на три части, а черри – пополам. Добавьте все ингредиенты в салат и полейте оставшимся соусом.
Приятного тебе аппетита!