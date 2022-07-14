Салат нісуаз або як ще його називають з анчоусами – класична французька страва, яка походить з міста Ніцца.

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Існує версія, що його творцем був відомий хореограф Джордж Баланчин. Всупереч тому, що практикується в деяких ресторанах, в салат нісуаз, на думку колишнього мера Ніцци Жака Медесена, ніколи не кладуть ні рис, ні картоплю, ні стручки зеленої квасолі, ні варені овочі. Але класичний рецепт, який підкорив мільйони гурманів таки включає ці інгредієнти.

Рецепт салату нісуаз

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 50 грамів стручкової квасолі;

– 4 молоді картоплі;

– 100 грамів листкового салату;

– 2 курячих яйця (або 6 перепелиних);

– 5 помідорів чері;

– 10 оливок;

– 1 банка консервованого тунця.

Для соусу:

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка каперсів;

– 10 філе анчоусів;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки червоного винного оцту;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки.

Приготування:

Анчоуси, часник, гірчицю та каперси розітріть в ступці до консистенції пасти. Влийте оцет, олію та додайте петрушку – перемішайте.

Молоду картоплю відваріть зі шкіркою до готовності у підсоленій воді. Почистіть та розріжте на четвертинки.

Стручкову квасолю бланшуйте в окропі протягом 1 – 2 хвилин.

Яйця відваріть так, щоб жовток залишався трішки сирим (6 – 7 хвилин для курячих, 2 – 3 хвилини для перепелиних яєць).

Листя салату ретельно помийте під проточною водою, просушіть та порвіть руками.

Візьміть великий таріль та рясно змастіть його соусом. Викладіть листя салату, а далі картоплю та квасолю.

Консервований тунець розломіть на шматки і також викладіть на таріль. Яйця розріжте на три частини, а чері – навпіл. Додайте всі інгредієнти в салат та полийте соусом, що залишився.

Смачного!