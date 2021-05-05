Панцанела – салат, популярний в італійській кухні, який готують з томатів, цибулі, базиліку з додаванням хліба. Запечене куряче м'ясо з хрусткою скоринкою з овочами та вишуканим соусом – легка та проста у приготуванні страва, яку можна подавати на обід, вечерю та на свята.
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Рецепт салату Панцанела
Порції: 4
- Для приготування салату томати, огірки ретельно помийте, наріжте великими кубиками.
- Цибулю почистіть, наріжте – кільцями.
- Листя салату помийте.
- У мисці збийте яйця, перемішайте.
- Куряче м'ясо помийте, натріть сіллю, перцем, обваляйте у борошні, занурте у збиті яйця, потім – у сухарі двічі.
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин.
- Для приготування соусу почистіть часник, натріть на тертці, викладіть у тарілку, додайте олію, цукор, оцет, перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть на тарілку листя салату, томати, огірки, цибулю, оливки. Змастіть соусом салат, додайте м'ясо. Смачного!