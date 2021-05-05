Панцанела – салат, популярний в італійській кухні, який готують з томатів, цибулі, базиліку з додаванням хліба. Запечене куряче м'ясо з хрусткою скоринкою з овочами та вишуканим соусом – легка та проста у приготуванні страва, яку можна подавати на обід, вечерю та на свята.

Читайте також Три найсмачніші маринади для курки: рецепти для шашлику на природі

Рецепт салату Панцанела

Інгредієнти:

– 8 шт. курячого філе;

– 3 яйця;

– 200 грамів борошна;

– 300 грамів сухарів;

– 100 грамів листя салату;

– 150 грамів томатів;

– 150 грамів огірків;

– 1 цибуля (червона);

– 50 грамів оливок;

– 1 зубчик часнику;

– 50 грамів оливкової олії;

– 30 грамів бальзамічного оцту;

– 1 столова ложка цукру;

– сіль;

– перець.

Порції: 4