"Подсолнух": готовим очень эффектный и интересный салат на Новый год

Салат "Подсолнух" не только очень вкусный, но и сверх красивый. Его внешний вид способен поразить всех ваших гостей.

Этот салат станет ярким украшением любого стола. В частности, его можно приготовить к Новому году или Рождеству.

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Салат "Подсолнух" – пошаговый рецепт

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

– 400 граммов курицы;– 0,5 килограмма грибов;– 1 килограмм лука;– 7 яиц;– 200 граммов сыра;– 1 морковка;– 50 – 70 граммов маслин без косточек;– майонез по вкусу;– 2 столовые ложки масла;– чипсы по вкусу.

Приготовление:

Куриное мясо отварите, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь отварите до готовности, почистите и также нашинкуйте мелкими кубиками. Отварите куриные яйца, почистите и отделите белки от желтков. Также почистите лук и грибы. Нарежьте их небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите туда лук. Затем добавьте грибы, обжарьте до испарения жидкости, после чего переложите все в тарелку. Сыр нарежьте кубиками, а маслины разрежьте пополам. Выложите курицу на дно салатника, смажьте ее тонким слоем майонеза, сверху уложите морковь и грибы. Снова смажьте все майонезом. Натрите желток на большой терке и выложите сверху. Затем уложите слои сыра, майонеза и белка. Подготовленные маслины выложите по кругу, а по краям сделайте имитацию лепестков подсолнечника из чипсов. Поставьте готовый салат на 15 – 30 минут в холодильник.