Цей салат стане яскравою прикрасою будь-якого столу. Зокрема, його можна приготувати на Новий рік чи Різдво.
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Салат "Соняшник" – покроковий рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Куряче м'ясо відваріть, остудіть та наріжте невеликими кубиками.
- Моркву відваріть до готовності, почистьте і також наріжте дрібними кубиками.
- Відваріть курячі яйця, почистьте та відокремте білки від жовтків.
- Також почистьте цибулю та гриби. Наріжте їх невеликими шматочками.
- Розігрійте пательню з олією та викладіть туди цибулю. Потім додайте гриби, обсмажте до випаровування рідини, після чого перекладіть все в тарілку.
- Сир наріжте кубиками, а маслини розріжте навпіл.
- Викладіть курку на дно салатника, змастіть її тонким шаром майонезу, зверху покладіть моркву і гриби. Знову змастіть все майонезом.
- Натріть жовток на великій тертці та викладіть зверху. Потім покладіть шари сиру, майонезу та білка.
- Підготовлені маслини викладіть по колу, а по краях зробіть імітацію пелюсток соняшника з чипсів.
- Поставте готовий салат на 15 – 30 хвилин у холодильник.