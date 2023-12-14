Цей салат стане яскравою прикрасою будь-якого столу. Зокрема, його можна приготувати на Новий рік чи Різдво.

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Салат "Соняшник" – покроковий рецепт

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів курки;

– 0,5 кілограма грибів;

– 1 кілограм цибулі;

– 7 яєць;

– 200 грамів сиру;

– 1 морквина;

– 50 – 70 грамів маслин без кісточок;

– майонез до смаку;

– 2 столові ложки олії;

– чипси до смаку.

Приготування:

Куряче м'ясо відваріть, остудіть та наріжте невеликими кубиками. Моркву відваріть до готовності, почистьте і також наріжте дрібними кубиками. Відваріть курячі яйця, почистьте та відокремте білки від жовтків. Також почистьте цибулю та гриби. Наріжте їх невеликими шматочками. Розігрійте пательню з олією та викладіть туди цибулю. Потім додайте гриби, обсмажте до випаровування рідини, після чого перекладіть все в тарілку. Сир наріжте кубиками, а маслини розріжте навпіл. Викладіть курку на дно салатника, змастіть її тонким шаром майонезу, зверху покладіть моркву і гриби. Знову змастіть все майонезом. Натріть жовток на великій тертці та викладіть зверху. Потім покладіть шари сиру, майонезу та білка. Підготовлені маслини викладіть по колу, а по краях зробіть імітацію пелюсток соняшника з чипсів. Поставте готовий салат на 15 – 30 хвилин у холодильник.

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