Салат, который сметут со стола первым: готовим роскошный "Подсолнух"

12 апреля 2024, 13:20
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Источник:

Shuba

"Подсолнух" – невероятно вкусный салат, который выглядит очень красиво. Попробуйте приготовить его на Пасхальные праздники – это блюдо может стать вашим любимым.

Этот салат появился примерно 30 – 35 лет назад. Благодаря простым ингредиентам он занял постоянную строчку в хитпараде закусочных блюд в Украине, Словении, Польше и некоторых других восточноевропейских странах.

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Рецепт салата "Подсолнух" с курицей и грибами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов куриного филе;
– 350 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 4 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 150 граммов черных оливок без косточек;
– майонез 67%, чипсы, соль, масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите в подсоленной воде куриное филе до готовности. На это уйдет примерно 20 – 25 минут. Далее охладите его и мелко нарежьте.
  2. Яйца отварите вкрутую. Остудите и почистьте.
  3. Очистьте и измельчите крупный репчатый лук. Также порежьте промытые под проточной водой шампиньоны.
  4. Разогрейте в сковороде 1 – 2 столовые ложки масла и обжарьте сначала лук в течение 2 – 3 минут, а затем – грибы. Жарьте все вместе еще 7 – 8 минут.
  5. Измельченное куриное филе смешайте с 2 столовыми ложками майонеза и распределите по поверхности большой плоской тарелки.
  6. Выложите на куриное филе грибы с луком. Избегайте попадания в салат лишнего жира. Накройте грибной слой майонезной сеточкой.
  7. Отделите яичные белки от желтков. Натрите на грибы белки и также покройте сеточкой из майонеза.
  8. Натрите сыр на белковый слой и снова добавьте майонезную сеточку.
  9. Натрите последний слой – желтки. Поставьте салат в холодильник на 5 часов, чтобы он пропитался.
  10. Перед подачей, сделайте сверху майонезную сеточку и в квадратики разложите порезанные вдоль оливки. По кругу распределите чипсы, имитируя лепестки подсолнуха.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат с черемшой и яйцом.
Автор: Ольга Котів