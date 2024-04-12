Цей салат з'явився приблизно 30 – 35 років тому. Завдяки простим інгредієнтам він зайняв постійну стрічку в хітпараді закускових страв в Україні, Словенії, Польщі й деяких інших східноєвропейських країнах.

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Рецепт салату "Соняшник" з куркою й грибами

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 350 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 4 яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 150 грамів чорних оливок без кісточок;

– майонез 67%, чипси, сіль, олія до смаку.

Приготування:

Відваріть у підсоленій воді куряче філе до готовності. На це піде приблизно 20 – 25 хвилин. Далі охолодіть його та дрібно наріжте. Яйця відваріть на круто. Остудіть й почистьте. Очистьте й подрібніть велику ріпчасту цибулю. Також поріжте промиті під проточною водою печериці. Розігрійте у пательні 1 – 2 столові ложки олії й обсмажте спочатку цибулю впродовж 2 – 3 хвилин, а потім – гриби. Смажте все разом ще 7 – 8 хвилин. Подрібнене куряче філе змішайте з 2 столовими ложками майонезу й розподіліть по поверхні великої пласкої тарілки. Викладіть на куряче філе гриби з цибулею. Уникайте потрапляння в салат зайвого жиру. Накрийте грибний шар майонезною сіточкою. Відокремте яєчні білки від жовтків. Натріть на гриби білки й також покрийте сіточкою з майонезу. Натріть сир на білковий шар й знову додайте майонезну сіточку. Натріть останній шар – жовтки. Поставте салат в холодильник на 5 годин, щоб він просочився. Перед подачею зробіть зверху майонезну сіточку й у квадратики розкладіть порізані вздовж оливки. По колу розподіліть чипси, імітуючи пелюстки соняшника.

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