Цей салат з'явився приблизно 30 – 35 років тому. Завдяки простим інгредієнтам він зайняв постійну стрічку в хітпараді закускових страв в Україні, Словенії, Польщі й деяких інших східноєвропейських країнах.
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Рецепт салату "Соняшник" з куркою й грибами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Відваріть у підсоленій воді куряче філе до готовності. На це піде приблизно 20 – 25 хвилин. Далі охолодіть його та дрібно наріжте.
- Яйця відваріть на круто. Остудіть й почистьте.
- Очистьте й подрібніть велику ріпчасту цибулю. Також поріжте промиті під проточною водою печериці.
- Розігрійте у пательні 1 – 2 столові ложки олії й обсмажте спочатку цибулю впродовж 2 – 3 хвилин, а потім – гриби. Смажте все разом ще 7 – 8 хвилин.
- Подрібнене куряче філе змішайте з 2 столовими ложками майонезу й розподіліть по поверхні великої пласкої тарілки.
- Викладіть на куряче філе гриби з цибулею. Уникайте потрапляння в салат зайвого жиру. Накрийте грибний шар майонезною сіточкою.
- Відокремте яєчні білки від жовтків. Натріть на гриби білки й також покрийте сіточкою з майонезу.
- Натріть сир на білковий шар й знову додайте майонезну сіточку.
- Натріть останній шар – жовтки. Поставте салат в холодильник на 5 годин, щоб він просочився.
- Перед подачею зробіть зверху майонезну сіточку й у квадратики розкладіть порізані вздовж оливки. По колу розподіліть чипси, імітуючи пелюстки соняшника.