Вы будете готовить его постоянно: рецепт салата с крабовыми палочками и авокадо

Если любите салаты с крабовыми палочками, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Такой салат удивит всех ваших родных.

Он вполне может стать украшением праздничного стола. В то же время этот салат очень просто готовится.

Стоит попробовать Лучший картофель в вашей жизни: готовим со сливками и укропом

Крабовый салат с авокадо

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

– 400 граммов крабовых палочек;– 120 граммов огурцов;– 120 граммов яблок;– 120 граммов томатов;– 90 граммов майонеза;– 2 авокадо;– цедра 1 лимона;– сок из половины лимона;– 20 граммов соуса шрирача;– 20 граммов кунжутного масла;– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты. Добавьте цедру и сок лимона. Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом. Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.