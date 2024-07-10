Вы будете готовить его постоянно: рецепт салата с крабовыми палочками и авокадо

10 июля 2024, 22:59
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Источник:

mykola_lyulko

Если любите салаты с крабовыми палочками, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Такой салат удивит всех ваших родных.

Он вполне может стать украшением праздничного стола. В то же время этот салат очень просто готовится.

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Крабовый салат с авокадо

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов крабовых палочек;
– 120 граммов огурцов;
– 120 граммов яблок;
– 120 граммов томатов;
– 90 граммов майонеза;
– 2 авокадо;
– цедра 1 лимона;
– сок из половины лимона;
– 20 граммов соуса шрирача;
– 20 граммов кунжутного масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты.
  2. Добавьте цедру и сок лимона.
  3. Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом.
  4. Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.
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Автор: Ольга Котів