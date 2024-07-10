Вы будете готовить его постоянно: рецепт салата с крабовыми палочками и авокадо
10 июля 2024, 22:59Читати новину українською
Источник:mykola_lyulko
Если любите салаты с крабовыми палочками, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Такой салат удивит всех ваших родных.
Он вполне может стать украшением праздничного стола. В то же время этот салат очень просто готовится.
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Крабовый салат с авокадо
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 400 граммов крабовых палочек;
– 120 граммов огурцов;
– 120 граммов яблок;
– 120 граммов томатов;
– 90 граммов майонеза;
– 2 авокадо;
– цедра 1 лимона;
– сок из половины лимона;
– 20 граммов соуса шрирача;
– 20 граммов кунжутного масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты.
- Добавьте цедру и сок лимона.
- Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом.
- Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.