Він цілком може стати окрасою святкового столу. Водночас цей салат дуже просто готується.

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Крабовий салат з авокадо

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Наріжте на дрібні кубики авокадо, крабові палички, огірки, яблука і томати.
  2. Додайте цедру та сік лимона.
  3. Приправте салат сіллю, перцем, соусом шрірача, майонезом та кунжутною олією.
  4. Все добре перемішайте, перекладіть у половинки зі шкірок авокадо та подавайте.