Він цілком може стати окрасою святкового столу. Водночас цей салат дуже просто готується.
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Крабовий салат з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте на дрібні кубики авокадо, крабові палички, огірки, яблука і томати.
- Додайте цедру та сік лимона.
- Приправте салат сіллю, перцем, соусом шрірача, майонезом та кунжутною олією.
- Все добре перемішайте, перекладіть у половинки зі шкірок авокадо та подавайте.