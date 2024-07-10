Він цілком може стати окрасою святкового столу. Водночас цей салат дуже просто готується.

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Крабовий салат з авокадо

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів крабових паличок;

– 120 грамів огірків;

– 120 грамів яблук;

– 120 грамів томатів;

– 90 грамів майонезу;

– 2 авокадо;

– цедра 1 лимона;

– сік з половини лимона;

– 20 грамів соусу шрірача;

– 20 грамів кунжутної олії;

– сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Наріжте на дрібні кубики авокадо, крабові палички, огірки, яблука і томати. Додайте цедру та сік лимона. Приправте салат сіллю, перцем, соусом шрірача, майонезом та кунжутною олією. Все добре перемішайте, перекладіть у половинки зі шкірок авокадо та подавайте.

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