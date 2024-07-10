Он вполне может стать украшением праздничного стола. В то же время этот салат очень просто готовится.

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Крабовый салат с авокадо

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты.
  2. Добавьте цедру и сок лимона.
  3. Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом.
  4. Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.