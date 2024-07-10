Он вполне может стать украшением праздничного стола. В то же время этот салат очень просто готовится.

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Крабовый салат с авокадо

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов крабовых палочек;

– 120 граммов огурцов;

– 120 граммов яблок;

– 120 граммов томатов;

– 90 граммов майонеза;

– 2 авокадо;

– цедра 1 лимона;

– сок из половины лимона;

– 20 граммов соуса шрирача;

– 20 граммов кунжутного масла;

– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты. Добавьте цедру и сок лимона. Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом. Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.

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