Он вполне может стать украшением праздничного стола. В то же время этот салат очень просто готовится.
Стоит попробовать Лучший картофель в вашей жизни: готовим со сливками и укропом
Крабовый салат с авокадо
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты.
- Добавьте цедру и сок лимона.
- Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом.
- Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.