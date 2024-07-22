Пальчики оближешь: готовим сказочный салат с крабовыми палочками и молодой капустой
22 июля 2024, 15:21Читати новину українською
Источник:Shuba
Салат с крабовыми палочками – классика любого стола. Попробуйте приготовить его с молодой капустой.
Блюдо заиграет новыми красками. Такой салат вам точно понравится.
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Салат с крабовыми палочками и капустой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 300 граммов молодой капусты;
– 100 граммов крабовых палочек;
– 20 граммов кукурузы;
– 2 яйца;
– 0,5 пучка петрушки;
– 150 граммов греческого йогурта;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка бальзамического уксуса;
– 1 чайная ложка оливкового масла Extra Virgin;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Нашинкуйте молодую капусту. Крабовые палочки порежьте тонкими кусочками, а яйца – кубиками. Зелень измельчите, а с кукурузы слейте лишнюю жидкость. Переложите все в салатник.
- Для соуса смешайте йогурт, лимонный сок, горчицу, бальзамический уксус, оливковое масло пропущенный через пресс чеснок, соль и черный перец.
- Заправьте салат, перемешайте и сразу подавайте к столу.