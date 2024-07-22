Страва заграє новими фарбами. Такий салат вам точно сподобається.

Варто спробувати Ви готуватимете його постійно: рецепт салату з крабовими паличками та авокадо

Салат з крабовими паличками та капустою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Нашинкуйте молоду капусту. Крабові палички поріжте тонкими шматочками, а яйця – кубиками. Зелень подрібніть, а з кукурудзи злийте зайву рідину. Перекладіть все у салатник.
  2. Для соусу змішайте йогурт, лимонний сік, гірчицю, бальзамічний оцет, оливкову олію пропущений через прес часник, сіль і чорний перець.
  3. Заправте салат, перемішайте і відразу подавайте до столу.