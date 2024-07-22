Страва заграє новими фарбами. Такий салат вам точно сподобається.
Варто спробувати Ви готуватимете його постійно: рецепт салату з крабовими паличками та авокадо
Салат з крабовими паличками та капустою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Нашинкуйте молоду капусту. Крабові палички поріжте тонкими шматочками, а яйця – кубиками. Зелень подрібніть, а з кукурудзи злийте зайву рідину. Перекладіть все у салатник.
- Для соусу змішайте йогурт, лимонний сік, гірчицю, бальзамічний оцет, оливкову олію пропущений через прес часник, сіль і чорний перець.
- Заправте салат, перемішайте і відразу подавайте до столу.