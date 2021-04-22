Если нет времени готовить на кухне. Мы подготовили для вас рецепт салата с курицей и изысканным соусом. Запишите себе рецепт.

Салат с курицей, апельсином и орехами подают с соусом, который понравится не только вкусом, но и презентацией. Можно подавать в будни и праздники.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 4 шт. куриных бедра;

– 1 апельсин;

– 160 граммов брынзы;

– 50 граммов грецких орехов;

– 200 граммов листьев салата;

– 150 граммов сладкого перца (консервированного);

– соль.

Ингредиенты для соуса:

– 20 граммов меда;

– 40 миллилитров бальзамического уксуса темного;

– 40 миллилитров оливкового масла.