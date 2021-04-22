Салат с курицей, апельсином, орехами и брынзой: простой рецепт
Если нет времени готовить на кухне. Мы подготовили для вас рецепт салата с курицей и изысканным соусом. Запишите себе рецепт.
Салат с курицей, апельсином и орехами подают с соусом, который понравится не только вкусом, но и презентацией. Можно подавать в будни и праздники.
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Рецепт салата
- Куриные бедра, тщательно помойте, отделите от кости и кожуры, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом, добавьте соль.
- Брынзу нарежьте кубиками.
- Орехи выложите на противень, подсушите в духовке в течение 10 минут при температуре 180 градусов.
- Перец сладкий нарежьте ломтиками.
- Апельсин помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Для приготовления соуса в миске соедините оливковое масло с медом, добавьте уксус, перемешайте до однородной консистенции.
- Помойте листья салата, выложите на тарелку, добавьте перец, брынзу, мясо, орехи, апельсин, добавьте соус. Приятного аппетита!
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