Якщо немає часу готувати на кухні. Ми підготували для вас рецепт салату з курятиною та вишуканим соусом. Запишіть собі рецепт.

Салат з курятиною, апельсином і горіхами подають з соусом, який сподобається не тільки смаком, а й презентацією. Можна подавати у будні й свята. Читайте також Як приготувати котлети Фітнес із курятиною: простий рецепт Рецепт салату Інгредієнти:

– 4 шт. курячих стегна;

– 1 апельсин;

– 160 грамів бринзи;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 200 грамів листя салату;

– 150 грамів солодкого перцю (консервованого);

– сіль. Інгредієнти для соусу:

– 20 грамів меду;

– 40 мілілітрів оцту бальзамічного темного;

– 40 мілілітрів оливкової олії. Курячі стегна, ретельно помийте, відділіть від кістки та шкірки, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією, додайте сіль. Бринзу наріжте кубиками. Горіхи викладіть на деко, підсушіть в духовці протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів. Перець солодкий наріжте скибочками. Апельсин помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Для приготування соусу у мисці з'єднайте оливкову олію з медом, додайте оцет, перемішайте до однорідної консистенції. Помийте листя салату, викладіть на тарілку, додайте перець, бринзу, м'ясо, горіхи, апельсин, змастіть соусом. Смачного!