Салат з курятиною, апельсином, горіхами та бринзою: простий рецепт
Якщо немає часу готувати на кухні. Ми підготували для вас рецепт салату з курятиною та вишуканим соусом. Запишіть собі рецепт.
Джерело:Наша Ряба
Салат з курятиною, апельсином і горіхами подають з соусом, який сподобається не тільки смаком, а й презентацією. Можна подавати у будні й свята.
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Рецепт салату
- Курячі стегна, ретельно помийте, відділіть від кістки та шкірки, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією, додайте сіль.
- Бринзу наріжте кубиками.
- Горіхи викладіть на деко, підсушіть в духовці протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів.
- Перець солодкий наріжте скибочками.
- Апельсин помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте оливкову олію з медом, додайте оцет, перемішайте до однорідної консистенції.
- Помийте листя салату, викладіть на тарілку, додайте перець, бринзу, м'ясо, горіхи, апельсин, змастіть соусом. Смачного!
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