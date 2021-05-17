Нежное куриное мясо прекрасно сочетается с авокадо, огурцом, помидорами и капустой. Изысканный и вкусный салат можно подавать в праздники и будни. Также можете добавить любимый соус.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 1/2 авокадо;

– 1 огурец;

– 2-3 томата;

– 1 луковица (салатная);

– пекинская капуста;

– листья мангольда;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– перец;

– соль.