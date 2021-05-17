Нежное куриное мясо прекрасно сочетается с авокадо, огурцом, помидорами и капустой. Изысканный и вкусный салат можно подавать в праздники и будни. Также можете добавить  любимый соус.

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Рецепт салата

  1. Куриное филе тщательно помойте, обсушите полотенцем, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки.
  2. Авокадо помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  3. Томаты, огурец помойте, нарежьте ломтиками.
  4. Лук очистите, нарежьте кольцами.
  5. Капусту помойте, нарежьте соломкой.
  6. В миску выложите капусту, томаты, огурец, лук, авокадо, листья, добавьте соль, перец, масло, перемешайте.
  7. Готовый салат выложите на тарелку. Приятного аппетита!