Ніжне куряче м'ясо чудово поєднується з авокадо, огірком, томатами та капустою. Вишуканий та смачний салат можна подавати у будні та свята. Також можете додати до улюблений соус.

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Рецепт салату

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 1/2 авокадо;

– 1 огірок;

– 2-3 томати;

– 1 цибуля (салатна);

– пекінська капуста;

– листя Мангольд;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– перець;

– сіль.