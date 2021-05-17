Ніжне куряче м'ясо чудово поєднується з авокадо, огірком, томатами та капустою. Вишуканий та смачний салат можна подавати у будні та свята. Також можете додати до  улюблений соус.

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Рецепт салату

  1. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
  2. Авокадо помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  3. Томати, огірок помийте, наріжте скибочками.
  4. Цибулю  почистіть, наріжте кільцями.
  5. Капусту помийте, наріжте соломкою.
  6. У миску викладіть капусту, томати, огірок, цибулю, авокадо, листя, додайте сіль, перець, олію, перемішайте.
  7. Готовий салат викладіть на тарілку. Смачного!