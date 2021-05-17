Ніжне куряче м'ясо чудово поєднується з авокадо, огірком, томатами та капустою. Вишуканий та смачний салат можна подавати у будні та свята. Також можете додати до улюблений соус.
Читайте також Рецепт улюбленого салату з яєць та соусом туна від судді Мастер Шеф – Ольги Мартиновської
Рецепт салату
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
- Авокадо помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Томати, огірок помийте, наріжте скибочками.
- Цибулю почистіть, наріжте кільцями.
- Капусту помийте, наріжте соломкою.
- У миску викладіть капусту, томати, огірок, цибулю, авокадо, листя, додайте сіль, перець, олію, перемішайте.
- Готовий салат викладіть на тарілку. Смачного!